Erste Schätzungen: NeuPath Health präsentiert Quartalsergebnisse

NeuPath Health präsentiert voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 19,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 82,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at