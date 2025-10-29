NeuPath Health Aktie
WKN DE: A2QF65 / ISIN: CA64133P1009

29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: NeuPath Health präsentiert Quartalsergebnisse
NeuPath Health präsentiert voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 19,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 82,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at


