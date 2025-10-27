Ausblick: New Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Gold wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie gegenüber 0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 419,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 336,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,548 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,25 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at