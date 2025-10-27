New Gold Aktie
WKN: A0ERPH / ISIN: CA6445351068
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: New Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
New Gold wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie gegenüber 0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 419,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 336,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,548 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,25 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Gold Incmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: New Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: New Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.07.25
|Erste Schätzungen: New Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu New Gold Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|New Gold Inc
|5,77
|8,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.