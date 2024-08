Ausblick: New Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Gold veröffentlicht am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen, dass New Gold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

New Gold soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,144 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 952,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at