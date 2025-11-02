New Mountain Finance Aktie
WKN DE: A1JJ6G / ISIN: US6475511001
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: New Mountain Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
New Mountain Finance wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,316 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Mountain Finance 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,46 Prozent auf 84,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 335,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 329,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
