Ausblick: New Residential Investment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Residential Investment wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,527 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Residential Investment noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll New Residential Investment in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie, gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,48 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at