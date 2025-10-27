Ausblick: Newgen Software Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Newgen Software Technologies wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,10 INR je Aktie gegenüber 5,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,92 Milliarden INR – ein Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newgen Software Technologies 3,61 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 21,60 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,53 INR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 16,51 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 14,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at