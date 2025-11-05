Ausblick: NewLake Capital Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NewLake Capital Partners wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 48,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 50,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at