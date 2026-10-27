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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: NewtekOne legt Quartalsergebnis vor

NewtekOne wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,446 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 77,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 304,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 322,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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