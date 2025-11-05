Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nexstar Media Group legt Quartalsergebnis vor
Nexstar Media Group stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,27 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden USD aus – eine Minderung von 12,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nexstar Media Group einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,99 USD, gegenüber 21,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|171,15
|2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.