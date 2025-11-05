Ausblick: Nexstar Media Group legt Quartalsergebnis vor

Nexstar Media Group stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,27 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden USD aus – eine Minderung von 12,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nexstar Media Group einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,99 USD, gegenüber 21,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at