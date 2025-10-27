Nexstar Media Group Aktie

WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

Lukrative Nexstar Media Group-Investition? 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Nexstar Media Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 51,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,455 Nexstar Media Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 710,60 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 24.10.2025 auf 190,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 271,06 Prozent.

Nexstar Media Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

