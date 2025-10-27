Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukrative Nexstar Media Group-Investition?
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Nexstar Media Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 51,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,455 Nexstar Media Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 710,60 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 24.10.2025 auf 190,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 271,06 Prozent.
Nexstar Media Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nexstar Media Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25