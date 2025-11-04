Nextdoor a Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nextdoor A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nextdoor A wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nextdoor A noch -0,040 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 66,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 253,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 247,3 Millionen USD generiert wurden.
