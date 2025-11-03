NextEra Energy Partners LP Partnership Units Aktie

NextEra Energy Partners LP Partnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WY / ISIN: US65341B1061

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: NextEra Energy Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NextEra Energy Partners LP Partnership Units stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,071 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 83,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,430 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,53 Prozent auf 376,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,809 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,34 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
