Ausblick: NextEra Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NextEra Energy lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,04 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,900 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,04 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD, gegenüber 3,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 28,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at