NextNav Aktie
WKN DE: A3C8W0 / ISIN: US65345N1063
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: NextNav zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NextNav präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass NextNav im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,1 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -1,220 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,0 Millionen USD, gegenüber 5,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|NextNav Inc Registered Shs
|12,50
|5,62%
