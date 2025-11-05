Ausblick: NextNav zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NextNav präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass NextNav im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,1 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -1,220 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,0 Millionen USD, gegenüber 5,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at