Nextnrg Aktie
WKN DE: A40HHM / ISIN: US6529411059
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nextnrg präsentiert Quartalsergebnisse
Nextnrg wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nextnrg noch -0,300 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 23,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nextnrg einen Umsatz von 19,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 USD im Vergleich zu -0,720 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 105,2 Millionen USD, gegenüber 81,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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