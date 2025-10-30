Ausblick: NGK Spark Plug verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NGK Spark Plug präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 112,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 113,68 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 169,43 Milliarden JPY gegenüber 159,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 477,79 JPY, gegenüber 466,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 688,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 652,99 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at