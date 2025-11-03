Ausblick: NGL Energy Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NGL Energy Partners LP Partnership Units wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll NGL Energy Partners LP Partnership Units nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 630,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 53,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,260 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,600 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,77 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at