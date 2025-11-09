ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

NHN Entertainment Aktie

WKN DE: A1W3J5 / ISIN: KR7181710005

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: NHN Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NHN Entertainment wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 513,91 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2207,000 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 630,26 Milliarden KRW gegenüber 608,37 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1564,99 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4039,000 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.505,94 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.456,11 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

