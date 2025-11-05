Ausblick: NHPC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NHPC wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NHPC 0,900 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,30 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NHPC einen Umsatz von 30,52 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,99 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 129,80 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 94,83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at