Ausblick: Nice Systems legt Quartalsergebnis vor

Nice Systems veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,57 ILS. Im Vorjahresquartal waren 6,91 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,42 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,56 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,55 ILS je Aktie, gegenüber 25,02 ILS je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 9,78 Milliarden ILS fest. Im Vorjahr waren noch 10,13 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at