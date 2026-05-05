Nice Systems Aktie

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WKN: 899178 / ISIN: IL0002730112

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nice Systems legt Quartalsergebnis vor

Nice Systems wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 7,77 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,26 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,60 Prozent auf 2,34 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,53 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,91 ILS, während im vorherigen Jahr noch 33,35 ILS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,83 Milliarden ILS umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,16 Milliarden ILS waren.

Redaktion finanzen.at

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