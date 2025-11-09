ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Nihon Kohden Aktie

WKN: 864378 / ISIN: JP3706800004

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nihon Kohden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nihon Kohden wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 23,30 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,810 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent auf 59,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 89,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 84,88 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 236,19 Milliarden JPY, gegenüber 225,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

