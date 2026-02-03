Nihon Unisys LtdShs Aktie

WKN: 867147 / ISIN: JP3754200008

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nihon Unisys legt Quartalsergebnis vor

Nihon Unisys wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 59,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 57,86 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 93,23 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 98,23 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 303,75 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 272,65 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 430,44 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 404,01 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

