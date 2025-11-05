Ausblick: Nikon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nikon öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 10,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nikon 0,600 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 153,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 168,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 67,05 JPY, während im vorherigen Jahr noch 17,86 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 701,07 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 715,29 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at