Ausblick: Nilfisk gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nilfisk wird am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nilfisk im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,49 DKK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 242,9 Millionen EUR betragen, verglichen mit 1,80 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 EUR im Vergleich zu 9,77 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 7,67 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at