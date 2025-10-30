Ausblick: Ningbo Tuopu Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ningbo Tuopu Group stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Ningbo Tuopu Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,494 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,08 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden CNY in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,84 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,79 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,10 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 26,53 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at