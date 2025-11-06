Ausblick: Nippon Shokubai zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Shokubai lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shokubai die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 23,81 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,05 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 99,95 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 96,80 JPY im Vergleich zu 113,90 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 402,44 Milliarden JPY, gegenüber 409,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at