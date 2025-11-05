Nippon Suisan Kaisha Aktie

Nippon Suisan Kaisha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854348 / ISIN: JP3718800000

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nippon Suisan Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 18,63 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Suisan Kaisha 16,76 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 225,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 220,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 85,53 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 81,66 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 912,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 886,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

