NIPRO Aktie
WKN: 875746 / ISIN: JP3673600007
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: NIPRO präsentiert Quartalsergebnisse
NIPRO öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,19 JPY gegenüber -15,320 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 165,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,63 Milliarden JPY umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 71,73 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 667,76 Milliarden JPY, gegenüber 644,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
