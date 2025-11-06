Ausblick: Nisshin OilliO Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nisshin OilliO Group stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 96,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nisshin OilliO Group noch ein Gewinn pro Aktie von 73,88 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nisshin OilliO Group nach der Prognose von 1 Analyst 146,18 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132,68 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 518,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 396,41 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 584,90 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 530,88 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at