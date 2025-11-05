nLIGHT Aktie

WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

nLIGHT lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,016 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte nLIGHT ein EPS von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,83 Prozent auf 63,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD, gegenüber -1,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 240,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 198,6 Millionen USD generiert wurden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
