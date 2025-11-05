nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
nLIGHT lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,016 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte nLIGHT ein EPS von -0,210 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,83 Prozent auf 63,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 USD, gegenüber -1,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 240,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 198,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu nLIGHT Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: nLIGHT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: nLIGHT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: nLIGHT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu nLIGHT Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|nLIGHT Inc Registered Shs
|34,16
|14,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.