28.10.2025 07:01:06

Ausblick: NMDC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NMDC wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NMDC 1,38 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll NMDC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 59,42 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20,79 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,77 INR, gegenüber 7,44 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 269,77 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 239,06 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

