NMI a Aktie

NMI a

WKN DE: A1W8UB / ISIN: US6292093050

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: NMI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NMI A präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 151,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 166,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,91 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 602,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 651,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

