Ausblick: NN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NN stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NN ein EPS von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 111,8 Millionen USD gegenüber 113,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,013 USD im Vergleich zu -1,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 434,5 Millionen USD, gegenüber 464,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at