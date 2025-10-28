NN Aktie
Ausblick: NN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NN stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NN ein EPS von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 111,8 Millionen USD gegenüber 113,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,013 USD im Vergleich zu -1,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 434,5 Millionen USD, gegenüber 464,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
