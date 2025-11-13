Ausblick: Nomura Micro Science gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nomura Micro Science wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Nomura Micro Science im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,09 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -10,210 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,87 Prozent auf 13,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,53 JPY im Vergleich zu 270,75 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 59,83 Milliarden JPY, gegenüber 96,36 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at