Nomura Micro Science Aktie
WKN DE: A0M1M0 / ISIN: JP3762950008
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nomura Micro Science gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nomura Micro Science wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Nomura Micro Science im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,09 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -10,210 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,87 Prozent auf 13,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,53 JPY im Vergleich zu 270,75 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 59,83 Milliarden JPY, gegenüber 96,36 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
