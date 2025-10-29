Ausblick: Nomura Research Institute legt Quartalsergebnis vor

Nomura Research Institute wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 45,81 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,93 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,09 Prozent auf 200,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 185,93 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 163,57 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 812,42 Milliarden JPY, gegenüber 764,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at