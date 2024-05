Ausblick: Nordic American Tankers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nordic American Tankers präsentiert in der am 29.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,098 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 47,94 Prozent auf 63,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nordic American Tankers noch 121,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 288,6 Millionen USD im Vergleich zu 391,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at