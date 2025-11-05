Northern Oil & Gas Aktie
Ausblick: Northern Oil Gas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Northern Oil Gas wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,872 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Northern Oil Gas 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 517,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northern Oil Gas 515,5 Millionen USD umsetzen können.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,42 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,30 Milliarden USD, gegenüber 2,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
