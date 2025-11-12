Northland Power Aktie
WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Northland Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Northland Power wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,083 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,700 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northland Power in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 526,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 490,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,536 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,03 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,35 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
