Erste Schätzungen: Northland Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northland Power wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northland Power -0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 526,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 CAD im Vergleich zu 1,03 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden CAD, gegenüber 2,35 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at