Northland Power Aktie
WKN DE: A1H5MB / ISIN: CA6665111002
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Northland Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Northland Power wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northland Power -0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 526,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,5 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 CAD im Vergleich zu 1,03 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden CAD, gegenüber 2,35 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
