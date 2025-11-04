Northwest Natural Aktie
WKN DE: A2N6X4 / ISIN: US66765N1054
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Northwest Natural zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Northwest Natural gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,826 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northwest Natural noch -0,710 USD je Aktie verloren.
Northwest Natural soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 175,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 2,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
