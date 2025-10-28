Ausblick: Northwest Pipe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Northwest Pipe stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Northwest Pipe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Northwest Pipe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 132,0 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 3,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 502,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 492,3 Millionen USD generiert wurden.

