Ausblick: NorthWestern legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NorthWestern lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NorthWestern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,754 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NorthWestern 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 376,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 345,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,58 USD je Aktie, gegenüber 3,65 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at