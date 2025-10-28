Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie
WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Norwegian Energy Company ASA Noreco wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,830 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Norwegian Energy Company ASA Noreco 4,28 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 264,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,82 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,42 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -29,040 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 994,2 Millionen USD, gegenüber 7,55 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
