NRG Yield Aktie
WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: NRG Yield stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NRG Yield stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NRG Yield noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 419,7 Millionen USD – ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NRG Yield 414,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,432 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,750 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
