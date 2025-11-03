NRG Yield Aktie

NRG Yield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: NRG Yield stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NRG Yield stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NRG Yield noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 419,7 Millionen USD – ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NRG Yield 414,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,432 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,750 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NRG Yield Inc Registered Shs -C-

Analysen zu NRG Yield Inc Registered Shs -C-

Aktien in diesem Artikel

NRG Yield Inc Registered Shs -C- 27,40 -1,05% NRG Yield Inc Registered Shs -C-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

