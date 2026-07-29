Ausblick: NS Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

NS Solutions wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,79 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NS Solutions 27,93 JPY je Aktie eingenommen.

NS Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,20 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 177,52 JPY aus. Im Vorjahr waren 168,50 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 417,06 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 381,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at