Ausblick: Nucleus Software Exports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nucleus Software Exports präsentiert am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,35 INR erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,24 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 66,00 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 61,40 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 9,15 Milliarden INR, gegenüber 8,32 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at