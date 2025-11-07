Nucleus Software Exports Aktie
WKN DE: A1C3H9 / ISIN: INE096B01018
|
07.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nucleus Software Exports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nucleus Software Exports präsentiert am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,35 INR erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 2,24 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 66,00 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 61,40 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 9,15 Milliarden INR, gegenüber 8,32 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucleus Software Exports Ltd Dematerialisedmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Ausblick: Nucleus Software Exports präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Nucleus Software Exports veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.05.25
|Ausblick: Nucleus Software Exports stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nucleus Software Exports Ltd Dematerialisedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised
|1 031,30
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.