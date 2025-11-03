Nuvama Wealth Management Aktie

Nuvama Wealth Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU5W / ISIN: INE531F01015

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nuvama Wealth Management vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nuvama Wealth Management präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 67,50 INR gegenüber 72,54 INR im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,19 Prozent auf 7,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 288,67 INR im Vergleich zu 276,66 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,42 Milliarden INR, gegenüber 41,40 Milliarden INR im vorigen Jahr.

