Ausblick: Nuvation Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nuvation Bio gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 805,48 Prozent auf 6,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,654 USD, gegenüber -2,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 32,5 Millionen USD im Vergleich zu 7,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
