Nyxoah Aktie

Nyxoah für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Nyxoah präsentiert Quartalsergebnisse

Nyxoah wird am 18.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,569 EUR. Das entspräche einem Verlust von 32,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,430 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nyxoah nach den Prognosen von 6 Analysten 1,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,108 EUR, gegenüber -1,810 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 11,0 Millionen EUR im Vergleich zu 4,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nyxoah S.A. Registered Shsmehr Nachrichten