Nyxoah Aktie
WKN DE: A2QCWK / ISIN: BE0974358906
|
17.08.2025 07:01:06
Ausblick: Nyxoah präsentiert Quartalsergebnisse
Nyxoah wird am 18.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,569 EUR. Das entspräche einem Verlust von 32,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,430 EUR erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Nyxoah nach den Prognosen von 6 Analysten 1,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,108 EUR, gegenüber -1,810 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 11,0 Millionen EUR im Vergleich zu 4,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
