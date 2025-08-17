Ausblick: Nyxoah präsentiert Quartalsergebnisse

Nyxoah wird am 18.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,569 EUR. Das entspräche einem Verlust von 32,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,430 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nyxoah nach den Prognosen von 6 Analysten 1,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,108 EUR, gegenüber -1,810 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 11,0 Millionen EUR im Vergleich zu 4,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at